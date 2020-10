Stato di emergenza, Furia (PD): "Continuiamo a seguire con attenzione"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Arriva finalmente il Decreto di stato di emergenza per l'alluvione di inizio ottobre. 15 milioni per il Piemonte e 7 per la Liguria, per gli interventi urgenti e indifferibili.

Con la nomina del Presidente della Regione a Commissario con poteri speciali per la ricostruzione, a partire da procedure semplificate per l'eliminazione delle macerie e la progettazione come nel caso del ponte di Romagnano Gattinara.

Stiamo ora cercando di velocizzare ad Anas le pratiche del passaggio della strada su cui insisteva il ponte crollato, così da poter accelerare ulteriormente le procedure di ricostruzione.

Seguiranno ulteriori risorse per il rimborso di parte dei danni.