Alla scoperta di nettari e confetture con le mele di Cascina Imperolo

Questa settimana vi portiamo alla scoperta del nostro laboratorio di trasformazione e dei tanti prodotti da noi lavorati per usufruire al cento per cento delle nostre deliziose mele creando deliziosi nettari e confetture. La trasformazione avviene tramite un processo innovativo con un cuocitore che lavorando sotto vuoto permette di fare una cottura a bassa temperatura cosi da poter preservare le proprietà organolettiche delle mele.

Tutti i nostri prodotti vengo realizzati esclusivamente con le mele di nostra produzione, sono loro che danno le basi per un trasformato di ottima qualità come la classica composta di mele. Realizziamo inoltre vari tipi di confetture da quelle più classiche a quelle più particolari. Tra le più apprezzate oltre la tradizionale composta di mele troviamo la confettura di mele e amaretti prodotto gustoso, che sprigiona un profumo elegante e fine lasciando al gusto un sapore morbido e pieno e la confettura che fa per voi se siete alla ricerca di gusto classico.

Un altro prodotto del Meleto per i palati più esigenti è la speciale confettura di mele e menta, che con un mix di dolcezza e freschezza sprigiona ad ogni suo assaggio una sensazione di vivacità, il trasformato ideale per accompagnare formaggi più o meno stagionati così da esaltarne i sapori. Vi aspettiamo a Cascina Imperolo di Gifflenga per esporvi tutti gli altri nostri trasformati e scoprire insieme quelle più indicato per il vostro palato.