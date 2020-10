Selvatica Festival, annullamento incontri e conferenze fino al 15 novembre

Per ragioni di pubblica sicurezza e in ottemperanza al Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19, gli incontri in calendario fino al 15 novembre saranno annullati e posticipati a data da destinarsi.

Tra questi l’incontro in programma il 30 ottobre, “Pandemie, l’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi”; tutelare la salute degli uomini conservando la biodiversità”, con Marco Galaverni, responsabile Specie e Habitat del WWF Italia e a cura di WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi e Giardino Botanico di Oropa.

La presentazione in programma l’11 novembre del progetto fotografico “Habitat” di Marco Gaiotti. Infine, la presentazione con la zoologa, scrittrice e “lupologa” Mia Canestrini del suo libro “La ragazza dei lupi. La mia vita selvaggia tra i lupi italiani” in programma venerdì 13 novembre. Le attività didattiche sono invece momentaneamente sospese e in fase di rimodulazione.