A Vigliano Biellese la biblioteca raggiunge in bicicletta i suoi piccoli lettori

E' dedicata ai più piccini la nuova ed inedita iniziativa della biblioteca comunale per la promozione della lettura. Aderendo con convinzione da anni al progetto nazionale “Nati per leggere”, a partire dalla prossima settimana, tramite i suoi preziosi volontari Mariella Merlanti, Francesca Sperotto, Marina Coppe e con il supporto degli assessori Elena Ottino e Luca D’Andrea, la biblioteca raggiungerà in bicicletta la famiglia di ciascun nato nel 2019, per consegnare il libriccino “Buongiorno sole”.

La pubblicazione è stata appositamente scelta dal Polo bibliotecario di Biella per stimolare nei più piccoli il linguaggio, la curiosità, l’attenzione e la relazione con l’adulto. “Nati per leggere”, infatti, promuove la lettura di relazione e diffonde la lettura "a bassa voce"; come si legge sul portale del progetto (clicca qui) "La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce. È questo il cuore di Nati per Leggere, fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino.”