Giornata nera sulle strade biellesi, incidenti anche a Mongrando e Mottalciata

Giornata di incidenti ieri, venerdì 23 ottobre. In via Cabrini a Mongrando una Suzuki Swift e una Ford Fiesta si sono scontrate per cause da accertare. Alla guida della prima una donna di 53 anni di Mongrando, trasportata in ospedale per le cure del caso. Sulla Fiesta, invece, una giovane 20enne che dai primi riscontri sarebbe rimasta illesa.



A Mottalciata, invece, una 25enne è finita fuori strada in via Repubblica, a Mottalciata. Per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Provincia per mettere in sicurezza la struttura e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.