Furto con destrezza a Cossato, falso venditore di frutta ruba 300 euro a un anziano

Furto con destrezza a Cossato nella giornata di ieri, 23 ottobre. Con la scusa di vendere della frutta, un uomo ha avvicinato un anziano a sé, per poi riuscire a strappargli dal portafoglio circa 300 euro in contanti. Preso il bottino, è fuggito a bordo di un furgone bianco. Il malcapitato, un 76enne di Cossato, non ha potuto fare altro che denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.