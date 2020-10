Fa incidente e lascia la macchina in mezzo ai campi, arrivano le forze dell'ordine

Ha fatto incidente, è finito fuori strada e ha lasciato la sua Bmw distrutta in mezzo ai campi. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi in via San Clemente, a Occhieppo Inferiore. Notando l'auto ribaltata senza il conducente all'interno o nei paraggi, i militari si sono recati direttamente nella sua abitazione. L'uomo, un 53enne già noto alle forze dell'ordine, ha dichiarato loro di essersi già attivato per il recupero del veicolo.