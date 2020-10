Intervento del Soccorso Alpino in Valle Elvo. Nella mattinata di oggi, 24 ottobre, per cause da accertare, un'escursionista si è sentita male mentre stava percorrendo la zona delle Salvine, una delle zone di alpeggio più suggestive del territorio.

Ad aiutare nell'assistenza una volontaria del Soccorso Alpino fino all'arrivo dell'ambulanza e dell'elisoccorso. Una volta caricata a bordo, la signora è stata trasportata fino all'ospedale di Ponderano per accertamenti.