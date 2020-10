Capotta in risaia tra San Germano e Tronzano, soccorso dal 118 di Cavaglià

E' finito fuori strada, capottando in una risaia. Momenti di grande paura per un automobilista soccorso nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la strada provinciale 143, tra Tronzano e San Germano. Per i soccorsi sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e quella di Santhià: all'arrivo l'automobilista era già fuori dalla vettura che è stata messa in sicurezza. A prestare i soccorsi del caso all'automobilista sono intervenuti i sanitari del 118 di Cavaglià mentre la Polizia Stradale si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.