Un fascio di luce rosa illumina da qualche sera il Battistero, simbolo della Città di Biella, per sensibilizzare l’opinione pubblica. Ottobre, infatti, è il mese dedicato all'informazione e alla prevenzione sul cancro al seno e, più in generale, sui tumori che colpiscono le donne. In molti, hanno scattato e condiviso sui social i propri scatti mostrando grande sensibilità al tema.