Tarello (Ponderano Merita): "Servizio mensa più caro e poca attenzione possono compromettere la scuola"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dopo un incerto e difficile avvio del nuovo anno scolastico, dovuto alla sempre più grave situazione legata alla pandemia da Covid 19, sono emersi sin da subito vari problemi legati ai servizi scolastici ponderanesi, già oggetto di attenzione del gruppo consigliare Ponderano Merita e del capogruppo Marco Romano. Primo tra tutti il rincaro dei buoni mensa che ha fatto insorgere genitori e rappresentanti della scuola dell’Infanzia e della Primaria che di propria iniziativa hanno promosso una raccolta firme per chiedere spiegazioni e azioni correttive all’Amministrazione comunale in merito all’aumento di un euro a buono pasto e alle modalità di erogazione dello stesso.

Situazione confusa e poco chiara con altrettanto vaghe e contraddittorie risposte da parte dell’Amministrazione comunale, che addossa le responsabilità sia all’Istituto Comprensivo per la decisione sugli orari di erogazione dei pasti, sia alla Cooperativa che si occupa della preparazione per l’aumento dei costi.

Occorre però precisare che l’Amministrazione comunale ha la responsabilità del servizio mensa e ne determina il costo sulla base dell’offerta della Cooperativa che eroga il servizio in qualità di concessionario individuato a seguito di gara pubblica.

L’aiuto dato dal Comune francamente ha un sapore di presa in giro. Chiunque abbia un ISEE superiore a 8.031,94 euro paga la tariffa intera. Tariffa che per un non residente raggiunge ben 6,56 euro. L’amministrazione precedente in 5 anni non aveva apportato aumenti (se non qualche centesimo di adeguamento Istat).

Di questo passo vedremo probabilmente l’abbandono da parte di famiglie non residenti dei nostri plessi scolastici - sino ad oggi punto di riferimento sia sotto il profilo didattico che strutturale - verso le scuole di altri comuni che non hanno applicato incrementi e che hanno prestato una maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie senza miopi discriminazioni tra residenti e non. Si tratterebbe di un clamoroso autogol che evidenzia una chiara inadeguatezza amministrativa laddove non ci si rende conto che senza un numero sufficiente di alunni l’esistenza stessa della scuola del paese potrebbe essere messa in discussione.