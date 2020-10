Torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora nella notte del 25 ottobre

Ritorna l'ora solare: alle 3 della notte che verrà, domenica 25 ottobre, dovremo ricordarci di spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora. Non sarà lo stesso per smartphone e PC, che di norma cambiano l'ora automaticamente. Si dormirà quindi un'ora in più ma da oggi le giornate saranno più corte. L'ora solare resterà in vigore fino a domenica 28 marzo 2021, ma potrebbe essere l'ultima volta: secondo una direttiva europea, l'Italia dovrà scegliere se continuare con l'alternanza o rimanere fissi sull'ora legale.