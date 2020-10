Ospedale: da lunedì 26 ottobre nuovo orario di apertura e visite in reparto da parte di una sola persona

Dal 26 ottobre 2020, nuovo orario di apertura dell'Ospedale: dalle 7 alle 12 del mattino. Dopo mezzogiorno, le porte resteranno chiuse e l'accesso sarà consentito previa chiamata con il campanello ed esibizione della documentazione attestante l'attività da effettuare (visite, prestazioni specialistiche...). Solo in caso di paziente fragile, sarà ammessa la presenza di un accompagnatore.

Sempre da lunedì 26 ottobre, la visita a ciascun degente potrà avvenire solo da parte di un parente/conoscente autorizzato con pass nominativo. La visita sarà della durata massima di 15 minuti, tra le ore 13 e le 14. Si ricorda che i pazienti ricoverati per covid non possono ricevere visite da parte degli esterni. Queste disposizioni sono state assunte in applicazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da covid-19, nel pieno interesse della sicurezza dei pazienti.