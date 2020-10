A Piedicavallo attivo ambulatorio infermieristico. E la comunità di Avrieux dona 2mila euro per ricostruzione

Dalla giornata odierna, sabato 24 ottobre, sarà attivo un ambulatorio infermieristico a cura della Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella nel paese di Piedicavallo. Le volontarie saranno disponibili, senza prenotazione, tutti i sabati dalle 9 alle 12 presso l'ambulatorio medico di via Roma. Per richieste particolari, tuttavia, sarà necessario contattare su settimana il centralino della CRI Biella al numero 0152435311.

Inoltre, un nuovo atto di solidarietà si è manifestato dopo l'ondata di maltempo del 2 e 3 ottobre scorso. Il consiglio comunale di Avrieux, comune francese gemellato dal 2009 alla piccola realtà dell'alta Valle del Cervo, ha deciso di donare 2mila euro in aiuto a Piedicavallo durante la sua ultima seduta per aiutare la comunità biellese ad affrontare le spese per la ricostruzione post-alluvionale.