Motori: Biella Motor Team all’attacco di Verona

Continuano a tambur battente gli impegni sportivi per piloti e navigatori della scuderia Biella Motor Team. Nello scorso week end Luigi Cavagnetto, che correva con il pilota Massimo Gallione nel Rally storico della Costa Smeralda, in Sardegna, su una Autobianchi A112 Abarth ha dovuto concludere anzitempo la sua gara mentre meglio è andata a chi era impegnato nel Rally delle Merende di Santo Stefano Belbo (Cuneo). Il migliore, ancora una volta, è stato il navigatore Luca Pieri che si è piazzato sesto assoluto con il pilota di casa Massimo Marasso su una Skoda Fabia R5. Subito dopo la partenza, invece, è stato costretto a fermarsi per un problema Alessandro Rappoldi che navigava Giorgio Costa Salute su una Peugeot 106 Rallye.

Scuderia protagonista anche nei prossimi giorni. Ci sarà ancora Alessandro Rappoldi in gara al 2 Valli di Verona, prova del Campionato italiano, assieme al pilota biellese Paolo Raviglione su una Renault Clio RS di classe R1 mentre Tiziano Pieri detterà le note a Giovanni Pelosi su una Suzuki Swift di classe RST1B. Nel rally per auto storiche, poi, ci saranno Luca Valle e Cristiana Bertoglio con la loro Porsche 911 SC del terzo raggruppamento. In Toscana, al Trofeo Maremma storico, invece correrà Luigi Cavagnetto che correrà con Giorgio Sisani su una A112 Abarth.