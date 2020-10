Ippon 2 karate, Aglietti convocato al raduno della nazionale Under 21

Soddisfazione del Maestro Feggi per la convocazione di Axel Aglietti al raduno della Nazionale Under 21 FIJLKAM che si svolgerà al Centro Federale di Ostia dal 26 al 30 ottobre. Il gruppo di 24 atleti, di cui 15 femmine e 9 maschi sono stati scelti in base ai risultati ottenuti e si alleneranno guidati dei Tecnici Responsabili Federali.

Ricordiamo infatti che Aglietti ha conquistato il titolo di Campione Italiano 2019 nella categoria Juniores, numerosi podi a gare Internazionali e ha vestito la maglia azzurra alla Coppa del Mondo 2019 a Jesolo. Con il compimento dei 18 anni, l'atleta dell'Ippon 2, è passato alla categoria superiore Under 21 e, nelle future competizioni, dovrà confrontarsi con i migliori atleti di kumitè in campo Internazionale.