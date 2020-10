Graglia, annullata la Fiera Autunnale ‘Toma e Dintorni’

Le restrizioni del Covid-19 hanno obbligato molte organizzazioni di eventi a riconsiderare la gestione di varie manifestazioni. Il motivo sta tutto nelle normative che impediscono la creazione di assembramenti, obbligano a tenere la mascherina e costringono a frequenti igienizzazioni di materiali e superfici.

È il caso della Pro Loco di Graglia che si è trovata costretta ad annullare la 19esima edizione della Fiera Autunnale ‘Toma e Dintorni’ in programma per domenica 25 a causa delle nuove normative. Non è stata comunicata una nuova data per l’evento.