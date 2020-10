Dopo 11 edizioni consecutive "TeatrandHalloween" quest'anno non andrà in scena

Dopo undici edizioni consecutive, quest’anno salta il tradizionale appuntamento con “TeatrandHalloween”, lo spettacolo itinerante a tema horror, che la compagnia Teatrando allestisce nella notte del 31 Ottobre nella sua sede in via Ogliaro a Biella.

“Già prima che entrasse in vigore il nuovo Dpcm – commenta il regista Paolo Zanone – abbiamo immaginato una soluzione che potesse evitare assembramenti e consentire agli spettatori di assistere muovendosi nel percorso accuratamente distanziati. Eravamo anche riusciti a inventarci una modalità differente. Le nuove disposizioni, però, ci stanno chiedendo di alzare il livello di attenzione, così abbiamo deciso di annullare l’appuntamento”.

La XII edizione di “TeatrandHalloween”, spettacolo che ogni anno viene seguito da mille persone, che si fanno affascinare dal pauroso percorso, in stile castello incantato, intervallato da scene teatrali a tema, non ci sarà. “In realtà – continua il regista – preferiamo parlare di spettacolo in sospeso. Il percorso, che avevamo completamente rinnovato, è infatti praticamente pronto. Diciamo che, non appena l’allerta scenderà e ritroveremo tutti un po’ di serenità, siamo pronti a presentarlo, indipendentemente dalla data e dalla festa di Halloween”.