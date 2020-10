Scuola - Mascherina non usata correttamente mentre scarica cibo mensa, scatta la lite

Vicino alla scuola primaria Pietro Micca si è accesa un'animata discussione alle 13 di ieri, durante l'uscita da scuola dei bambini. Sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato un 40enne, addetto al trasporto per la mensa scolastica che a detta del dirigente scolastico, mentre scaricava la merce avrebbe indossato la mascherina sotto la bocca in maniera non idonea.

Alla richiesta di posizionarla correttamente, da parte del dirigente scolastico, avrebbe iniziato a polemizzare sull'obbligo previsto dal decreto del Governo. Possibile sanzione economica e provvedimento disciplinare per l'autista, già reo di fatti analoghi.