Salussola - Trovato morto Simone Canale: aveva rivelato l'assassino del Generale Dalla Chiesa

E' stato ritrovato morto Simone Canale di 40 anni. Ancora incerta la causa del decesso dovuto ad un probabile Covid e successivo arresto cardiocircolatorio. I sanitari del 118 arrivati in via Stazione a Salussola ieri mattina, insieme a i Carabinieri, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Simone Canale, originario della Valle Elvo, era balzato ai fatti di cronaca italiana quando si era affiliato alla 'Ndrangheta durante gli anni di carcerazione. Proprio in quel periodo, da lui erano partite le rivelazioni sull'assassinio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, avvenuto nel 1982 a Palermo. Nel Biellese era stato condannato per diverse truffe e evasioni dai domiciliari.