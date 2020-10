Fabrizia Triolo lascia Biella: Sarà prefetto a Cuneo

Il prefetto Fabrizia Triolo lascia Biella. Insediatasi il 7 novembre 2019 a Biella, era subentrata ad Annunziata Gallo ormai in pensione. Triolo sarà prefetto della Granda, in sostituzione di Giovanni Russo in pensione da fine agosto, dopo sette anni a Cuneo. Laureata in giurisprudenza, Fabrizia Triolo ha iniziato la sua carriera come segretario comunale dall'87 al '90 in due consorzi in provincia di Pavia per poi passare a vice capo di Gabinetto nella prefettura di Pavia, Brescia, poi Alessandria per tornare a Brescia e in ultimo Savona dal 2 maggio 2016. A Biella il suo primo incarico da Prefetto.