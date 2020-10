Diocesi di Biella e Tollegno piangono la scomparsa di Don Luigi Rossi

Comunità di Tollegno e diocesi di Biella in lutto per la scomparsa dell'ex parroco Luigi Rossi. Da sempre attivo in paese, don Rossi è stato parroco di Tollegno per 50 anni fino al 2016, quando ha passato il testimone al suo collega don Ciprian Barticel, sostituito poi da don Paolo Gremmo nel 2018. Si è spento all'età di 90 anni.

"Negli ultimi anni ha abitato nella zona del seminario dedicata ai parroci più anziani - racconta il sindaco Pier Giuseppe Acquadro - e ad agosto era salito a Oropa per ammirare la Basilica Antica restaurata. Poi le sue condizioni di salute sono purtroppo peggiorate. Negli anni è sempre stato molto presente per la sua comunità e per il paese che tanto amava. Come da lui richiesto, il suo funerale verrà infatti celebrato a Tollegno, dove verrà successivamente tumulato".