Alla vista dei poliziotti getta la droga a terra, 45enne biellese nei guai

Alla vista della Polizia butta la droga a terra. È così che nei giorni scorsi un cittadino marocchino di 45 anni è stato fermato per un controllo dagli agenti della Questura di Biella, in città per monitorare particolari zone note per lo spaccio di stupefacenti.

Dopo averlo rintracciato, i poliziotti hanno raccolto un pezzo di hashish da 8,31 grammi di cui l'uomo aveva cercato di disfarsi poco prima. Visti i suoi numerosi precedenti, lo stesso è stato quindi indagato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.