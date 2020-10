Coronavirus, niente festa dei funghi a Camandona

In osservanza delle disposizioni emanate per contrastare la diffusione del virus, il comune di Camandona ha deciso l'annullamento della cena e del pranzo dedicato ai funghi. Programmato per il weekend del 24 e 25 ottobre a causa dell'emergenza sanitaria e delle limitazioni contenute nel nuovo Dpcm non sarebbe più stato possibile garantire il dovuto distanziamento.