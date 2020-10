Rodari, firmato Protocollo d’intesa MI-Accademia Drosselmeier per celebrare centenario nascita

In occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Gianni Rodari, che ricorre oggi, il Ministero dell’Istruzione e l’Accademia Drosselmeier hanno firmato un Protocollo d’intesa per celebrare l’autore per ragazzi più tradotto al mondo.

Il Protocollo ha l’intento di richiamare l’attenzione delle scuole e delle istituzioni educative sulla figura del noto scrittore, attraverso una serie di progetti e attività didattiche, volti all’approfondimento e alla promozione della lettura delle opere di Rodari nelle scuole di tutto il territorio nazionale.