Osteria Due Cuori, l'osteria dell'Alleanza dei Cuochi di Slow Food nel borgo medioevale di Biella

Nel romantico ed accogliente locale di Piazza Cisterna 11 a Biella Piazzo, riscaldato d'inverno da una stufa a legna Jotul, Osteria Due Cuori ti aspetta per farti conoscere i sapori della biodiversità del territorio seguendo il susseguirsi delle stagioni. "Siamo cuochi dell'Alleanza Slow Food, - dichiarano le titolari Anna Maria e Rossana Della Valle - raccontiamo il nostro territorio, di cui custodiamo la bioversità insieme a casari, contadini, allevatori, che producono nel rispetto della terra e dei loro animali".

Osteria Due Cuori è un luogo dove sentirsi a casa. "Lo spirito che da sempre guida la nostra osteria è quello dell'accoglienza - continuano le titolari - ed il cibo è l'occasione per promuovere i prodotti del territorio. L'incontro filosofico con i principi di Slow Food è stato naturale. Tutti i piatti sono cucinati da noi, nel menu sono descritti tutti gli ingredienti, non usiamo lieviti chimici, additivi e conservanti, e le nostre proposte permettono di soddisfare sempre anche le esigenze gluten free, vegetariane e vegane".

Tanto territorio e rispetto della stagionalità nel menu di Osteria Due Cuori. Cinque antipasti, ed altrettanti primi e secondi cucinati sul momento, in cui non possono mancare il richiestissimo vitello tonnato con caramello al limone, il risotto Rosa Marchetti mantecato al maccagno biellese, gli agnolotti del plin al burro e salvia, e la tagliata Marchisio alla piastra, che ha una storia particolare. "Nostro padre era macellaio, - raccontano Anna Maria e Rossana - ed è l'autore della tagliata Marchisio, dedicata a nostro nonno anche lui macellaio, un piatto che è sempre stato cuncinato con carne di fassone biellese".

E ancora specialità quali il croissant casereccio con fonduta e funghi porcini e la battuta di coscia di fassone biellese su insalata di finocchi freschi come antipasti, i plin rigorosamente di tradizione e gli gnocchi di ricotta artigianale con salsa di zafferano di Coggiola tra i primi, gli assaggi di tome di alpeggio con miele e confetture prodotte in casa e la mitica tagliata di fassone biellese.

Rigorosamente Slow Food anche i dolci e la carta dei vini. "I nostri dolci classici, tutti fatti in casa, - precisano le titolari - sono il tiramisù con i savoiardi prodotti da noi, la torta al cioccolato fondente priva di farina, e la meringa con panna, preparata con una panna locale, che proponiamo anche con caramello o cioccolato. I nostri vini sono piemontesi con preferenza per le aziende piccole e per i vini del Nord Piemonte".

Oltre ai sapori della biodiversità, all'Osteria Due Cuori si trovano in vendita le ciambelle ed i torcetti dell'Antica Premiata Fabbrica, marchio registrato ed antica ricetta che risale al 1859. "Da quell'anno - spiegano Anna Maria e Rossana - queste ciambelle e questi torcetti vengono preparati con pasta madre e con gli stessi ingredienti di allora".

Osteria Due Cuori, presente sulle guida delle Osterie Slow Food e della Alleanza dei Cuochi Slow Food, ti aspetta in Piazza Cisterna 11 a Biella Piazzo, nel cuore storico della città, raggiungibile anche con la romantica funicolare di Biella. E' aperta a cena dal martedì alla domenica dalle 19,30, e sabato, domenica e festivi anche a pranzo dalle 12,30 (tel 01530145; Facebook Ristorante Due Cuori ed Instagram Osteria Due Cuori ).

"In questa stagione - concludono Anna Maria e Rossana Della Valle - il nostro locale ha 30 coperti che in estate salgono a 50 poiché offriamo la possibilità di mangiare all'esterno sotto i portici di Piazza Cisterna antistanti la nostra Osteria. Disponiamo di due servizi igienici, di cui uno per le persone con disabilità . I cani da noi sono ben accetti".