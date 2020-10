Lavori in corso a Camandona e nuova illuminazione, ecco lo stato degli interventi

Nuovi interventi a Camandona, a cominciate dall'impianto di illuminazione della via degli Alpini. “Si tratta del tratto che collega il paese con il Santuario del Mazzucco e la Strada dell’Alpe – spiega il sindaco Gian Paolo Botto Steglia – Dal Ministero dello Sviluppo Economico è arrivata per i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti la somma di 19.329,89 euro per interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica. Considerato che il nostro comune ha appena concluso l’intervento di sostituzione di tutte le lampade con i led l’amministrazione ha pensato di venire incontro alle esigenze riscontrate dalla Pro Loco di illuminare la strada del Mazzucco in quanto viene utilizzata come parcheggio sia per la Festa di Sant’Anna sia per le altre manifestazioni. Naturalmente l’impianto sarà provvisto di contatore e le luci verranno accese solo all’occorrenza. I lavori sono stati assegnati all’Enel e verranno consegnati prima del 15 novembre di quest'anno”.

In aggiunta, si è proceduto all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada comunale Governati-Molino. “In questo caso, il Ministero dell'Interno ha messo a disposizione di tutti i comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti la somma di 50mila euro da destinare per investimenti in opere pubbliche comprese quelle per la messa in sicurezza del patrimonio comunale – sottolinea il primo cittadino - L’amministrazione comunale ha scelto di eseguire le opere di messa in sicurezza della strada Governati-Molino per rinforzare le spalle e sostituire barriere di protezione del ponte di frazione Molino al confine con Callabiana. Si aggiungono la realizzazione della banchina e la posa dei paracarri nel tratto tra il ponte e Vacchiero, insieme alla riasfaltatura di parte della strada tra il ponte del Molino e Vacchiero e la riparazione delle ringhiere stradali nel tratto di strada interessato. I lavori sono già stati assegnati. Questo è il primo lotto del complessivo progetto che riguarda la sistemazione dell’intera tratta della strada comunale e quindi anche da Governati al Molino Poa fino al confine con Veglio”.