Lacagnina/Ceresa nel Trofeo Cappellificio Biellese 1935, ecco il programma del weekend

Giornata all'insegna dell'eleganza e dello stile domenica al Gc Cavaglià con il Trofeo griffato Cappellificio Biellese 1935 che ha esposto alcuni capi della sua collezione e trasformato in modelli per un mini set fotografico i numerosi partecipanti.

La gara a coppie sulla distanza di 18 buche giocata con formula four ball ha visto al 1° posto lordo il duo del Golf Bogogno Roberto Conti e Roberto Gallavresi con 35 punti. Nel netto dominio dei giocatori di casa Simone Lacagnina e Piero Ceresa con 47 seguiti da Massimo Stesina e Andrea Rosa con 45 e Raffaella Casalino e Luigi Ruggiero sempre con 45. Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del circuito nazionale Green Pass Card Trophy 2020 (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto al via 116 giocatori.

Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Francesco Di Pietro Jesolo 32, 1° Netto Stefano Pastore Cavaglià 37, 2° Netto Giorgio Andrigo Cavaglià 36. Seconda categoria: 1° Netto Federico Bianchi Vigevano 40, 2° Netto Davide Baroni Cavaglià 39. Terza categoria: 1° Netto Andrea Naborrini Cavaglià 41, 2° Netto Gianna Doati Cavaglià 39. 1° Ladies Donatella Villa Cavaglià 35. 1° Seniores Domenico Perone Cavaglià 37. Driving contest buca 5: Vittorio Monolo e Allegra Marrone. Nearest buca 9: Vittorio Monolo m.3,30. Al Gc Cavaglià si chiude il mese di ottobre con due importanti competizioni.

Sabato si disputerà la finale del circuito giovanile Saranno Famosi che vedrà in azione (tra gli oltre 130 qualificati) alcune promesse nazionali delle categorie Under 14 e Under 12. Domenica sarà dedicata alla classica Coppa Commissione Sportiva (18 buche, 1a cat medal 2a/3a Stableford) ultima gara di tabellone della stagione. La gara sarà anche valida come interclub con il Gc Cervino.