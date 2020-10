Che gara La Marmora-Bonprix: arriva la medaglia d'argento

Il weekend appena trascorso ha visto risultati importanti sia nell’Artistica che nella Ritmica della La Marmora-Bonprix. A partire dalla Ritmica con il Campionato Interregionale di Specialità Junior e Senior che la La Marmora ha organizzato e realizzato al Palazzetto dello Sport di Via Pajetta da venerdì a domenica. Hanno gareggiato 250 ginnaste provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna.

A porte chiuse si sono esibite di fronte alla giuria ed al pubblico che ha seguito in streaming sulla pagina Facebook della La Marmora una diretta durata tre giorni per un totale di circa 20 e più ore. Le ginnaste suddivise in gruppi di dodici ginnaste hanno gareggiato e dopo aver ricevuto sia la medaglia di partecipazione che i gadget personali hanno abbandonato il palazzetto poiché la classica sfilata al termine di ogni categoria non ci sarebbe stata e solo le medagliate sarebbero state premiate sul campo.

La gara, a detta di tutti organizzata in maniera impeccabile, ha ampiamente soddisfatto tutti poiché è terminata in perfetto orario e solo gli spalti vuoti non hanno gratificato lo staff tecnico della La Marmora-Bonprix che ha lavorato indefessamente per l’organizzazione di questa importante competizione. Contemporaneamente sabato le ginnaste Camilla Ferraris, Cecilia Medri, Alice Livelli e Virginia Spicuglia accompagnate da Gianna Cagliano hanno partecipato a Candelo al Campionato regionale Silver di Serie D nel livello D conquistando la medaglia d’argento che con un solo errore in meno sarebbe stata d’oro.

Purtroppo in gara non si deve sbagliare, specialmente perchè avendo sia gli esercizi individuali che quello di squadra delle ginnaste lamarmorine delle difficoltà importanti e con una differenza tecnica di gran lunga superiore, erano più soggetti a far commettere errori. Comunque un argento a pochi centesimi dal Cuneoginnastica che ha vinto la gara non è da disprezzare. Se il Coronavirus lo permetterà le ginnaste lamarmorine parteciperanno a Giugno al Campionato Nazionale.