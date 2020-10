Fatti ad Arte si fa, da domani si comincia al Piazzo: ecco le regole

Fatti ad Arte si svolgerà regolarmente, come previsto da programma, nei giorni 23, 24 e 25 ottobre. La conferma è arrivata nella serata di ieri: questo è stato possibile grazie al forte sostegno della Città di Biella, che metterà a disposizione la Protezione Civile per organizzare le entrate e le uscite delle tre dimore storiche di Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora e Palazzo Gromo Losa, che ospita Selvatica, mostra per la quale è previsto un biglietto congiunto con Fatti ad Arte.

Fondamentale per la realizzazione dell'evento il sostegno di CNA e Confartigianato Biella e Piemonte, della Fondazione CR Biella e della Camera di Commercio di Biella e Vercelli. Fatti ad Arte ha attuato un preciso protocollo di sicurezza Anti-Covid, che prevede un percorso obbligatorio di visita tra le sale dei palazzi. Il protocollo sarà visibile sul sito www.fattiadarte.it. Orari di apertura: venerdì dalle 18 alle 22 sabato dalle 10 alle 22 domenica dalle 10 alle 20 Biglietto unico, al prezzo di 5 euro.

Gli organizzatori consigliano di favorire la visita nelle giornate di venerdì e sabato. La prenotazione non è obbligatoria ma fortemente consigliata. Per informazioni e prenotazioni ingressi: 388 5647455 | fattiadartebiella@gmail.com