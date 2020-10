Salta Mercury a Cossato, niente storia dei Queen al Teatro Comunale

Sonoria APS, La Freddie Band, il Coro Noi Cantando e l’amministrazione comunale di Cossato, comunicano l’annullamento definitivo dello spettacolo musicale dal titolo Mercury – il mito di Freddie, evento dedicato al leader dei Queen, in programma il 4 dicembre, alle 21, al Teatro Comunale di Cossato. Lo spettacolo era inizialmente programmato per il 28 febbraio scorso, poi posticipato a seguito del lockdown iniziato proprio in quei giorni, al 4 dicembre.

“Purtroppo il perdurare dell’emergenza Covid-19 e le attuali restrizioni in materia di sicurezza del Teatri e degli eventi al chiuso, non ne consentono attualmente lo svolgimento – spiegano in un nota stampa - Comunque è intenzione della produzione, dei protagonisti e degli ideatori dello spettacolo, riproporlo non appena le condizioni lo consentiranno”. Per informazioni telefonare in orario di segreteria allo 015 921624 oppure scrivere a: info@scuolasonoria.it – sonoria.amministrazione@gmail.com