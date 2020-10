Non risponde alle telefonate del fratello, 67enne ritrovato cadavere disteso sul pavimento di casa

Un cossatese di 67 anni, Arnaldo Salvadori originario di Venezia, non rispondeva alle telefonate dei familiari e per questo motivo il fratello, residente in Veneto, preoccupato per le precarie condizioni di salute del congiunto, ha chiesto aiuto ai Carabinieri. La Centrale Operativa di Biella ha immediatamente attivato l’autoradio del Nucleo Radiomobile di Cossato che si è recata presso l’abitazione dell’uomo.

Sul posto, i militari, dopo aver ripetutamente citofonato senza avere ricevere risposta, unitamente ai Vigili del Fuoco si sono introdotti nella casa, dove hanno rinvenuto l’uomo disteso sul pavimento ormai privo di vita. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte, avvenuta per cause naturali riconducibili alle patologie di cui la persona soffriva. Il corpo di Salvadori è stato consegnato alla famiglia.