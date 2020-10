Dramma della solitudine ad Andorno, 56enne trovato morto in casa

Con il decesso di M. B. di 56 anni residente as Andorno, si è consumato nel Biellese l'ennesimo dramma della solitudine. Erano almeno due giorni che non lo vedevano andare a prendere l'autobus, come ogni mattina era solito fare. Oggi, intorno alle 16,30, la chiamata alla centrale operativa, da parte dei servizi sociali, per la richiesta di intervento.

I Vigili del Fuoco sono entrati con l'autoscala al terzo piano della palazzina, alla presenza dei Carabinieri di Netro, Andorno e della Polizia locale.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. M.B. era riverso nel bagno, probabilmente deceduto da circa 48 ore. L'uomo, già sofferente da diverse patologie è deceduto per cause naturali. I militari ora stanno cercando di risalire ai parenti.