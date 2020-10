Biella: nasce Bilug per gli appassionati dei software liberi

Il BiLUG (Biella Linux User Group) è un gruppo eterogeneo di persone che per lavoro o per passione utilizzano programmi liberi (Software Libero) e si dedicano a promuoverne l'impiego in ogni settore applicativo, forti della convinzione che la libertà del software porti direttamente maggiore libertà agli utenti, nonché applicazioni più affidabili e funzionali. Nonostante il nome, i partecipanti del BiLUG non si dedicano solo a Linux ma si interessano all'intero spettro dei programmi liberi: tra di noi ci sono felici utenti BSD e molti usano programmi liberi su piattaforme Windows(r).

Fulcro della nostra attività è la mailing list dove tutti i partecipanti possono ritrovarsi scambiandosi messaggi in email e dove i nuovi arrivati possono trovare l'aiuto di appassionati e professionisti competenti; il sito internet usato per la diffusione di news, approfondimenti e promozione di iniziative. I membri del BiLUG offrono la loro consulenza ed esperienza nel settore per l'installazione e configurazione dei più diffusi sistemi operativi (distribuzioni) ed applicativi liberi.

Inoltre, verso l'inizio di ogni mese, in orario serale, il BiLUG organizza amichevoli riunioni per guidare i nuovi arrivati o per discutere le iniziative da intraprendere per sostenere la diffusione dei programmi liberi come, ad esempio, l'annuale manifestazione in occasione del Linux Day.



Info:

Tel. 015 9526206