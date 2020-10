Bene la castagnata di Salussola ma Pro Loco annuncia: "Non ci saranno altri eventi"

Domenica pomeriggio si è svolta la tradizionale castagnata di Salussola, organizzata dalla Pro Loco, in maniera diversa dal solito. Per poter rispettare al meglio le normative sanitarie, si è scelto di consegnare le castagne solo da asporto, evitando di far fermare le persone a consumarle sul posto. Di conseguenza, è mancato il solito vin brulè e la solita cioccolata calda che facevano da protagonisti nelle passate edizioni.

“Siamo pienamente soddisfatti di quello che siamo riusciti a creare in un momento così difficile - commenta Emilio Milano, presidente della Pro Loco di Salussola - soprattutto perché abbiamo garantito distanziamenti e rispetto delle regole. Questo lo dobbiamo anche alla grande educazione dimostrata dai partecipanti. L’affluenza è stata buona, tant’è che abbiamo finito tutte le castagne”.

“Purtroppo - conclude Milano - non ci saranno altri eventi a causa del nuovo DPCM e dei numeri sempre più alti di contagiati. Siamo infatti costretti ad annullare manifestazioni tradizionali come la festa di Santa Cecilia e ciò ci rattrista molto ma preferiamo evitare di essere responsabili di qualche focolaio. La castagnata di domenica è diventata, per questo motivo, anche un simbolo della nostra tradizione dato che è riuscita ad essere organizzata appena prima che diventasse impossibile farlo”.