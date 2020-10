Alla scoperta di Mezzana Mortigliengo coi borghi incantati

Il comune di Mezzana Mortigliengo insieme agli amici di AIDO Biella organizzano due serate piene di magia.Il ricco programma per il weekend del 24 e 25 ottobre vede alle 20 il ritrovo presso l'Ecomuseo Casa Mino per le iscrizioni.

La partenza programmata per le 20.30 lungo il sentiero verso BondArt consiste in una suggestiva passeggiata lungo un percorso illuminato da tante piccole fiammelle, per dare un magico benvenuto all'autunno!

Il rientro è previsto per le 22.30 ed è richiesta una calzatura adatta a camminare su sterrato e una lampada frontale o pila. La prenotazione è obbligatoria al numero 3477059802 oppure all'email fabrizio.calatti@gmail.com.