Vigliano, cambia viabilità per lavori: via Marconi chiusa al traffico vicino al Municipio

Modifiche alla viabilità a Vigliano Biellese. Sabato 24 ottobre, dalle 8 alle 18, sarà chiusa al traffico la via Marconi nel tratto (200 mt circa) compreso fra la via Milano e l'intersezione con via Cavour, al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza della posa dei dissuasori per volatili sul tetto del palazzo comunale.

Il medesimo intervento, nella giornata di domenica 25 ottobre, proseguirà nella restante parte del tetto, che affaccia sulla via Milano: in tal caso tuttavia si procederà unicamente a restringere la carreggiata e quindi a istituire il senso unico alternato, dalle 8 alle 18.