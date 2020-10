Biella, al via trekking urbano con Camminando lungo il “Gorgomoro”

In occasione della XVII Giornata Nazionale del Trekking, il tema è “Com’è GREEN la mia città” portando alla scoperta e valorizzazione dell’anima verde e sostenibile delle città. Questo il filo conduttore di tutti gli eventi che si svolgono in più di 70 città italiane sparse in tutto il territorio nazionale.

La Città di Biella propone nella giornata di sabato 31 ottobre il percorso cittadino “Camminando lungo il “Gorgomoro” con partenza alle ore 14 dalla Chiesa di San Giuseppe nel quartiere Riva. Dopo una breve visita della Chiesa, il sentiero che si percorre è pianeggiante e conduce in uno splendido bosco che costeggia il torrente Oropa. Il primo tratto è caratterizzato dalla presa della Roggia del Piano, derivata dal torrente Oropa per servire ai fabbisogni domestici, artigianali e agricoli della città e dei dintorni.

Lungo il cammino si incrociano diversi punti di interesse storico molto interessanti, i cui resti sono ancora visibili: il mulino con la sua fucina ed il sistema teledinamico per la produzione ed il trasporto dell’energia idraulica. E’ questa una eloquente dimostrazione del legame che nel corso del tempo ha legato le vie d’acqua all’industria biellese. Arrivati alla frazione di Cossila Gilardi si ritorna verso il centro cittadino. La difficoltà del percorso cittadino è medio (richiede l’uso di calzature adeguate, bastoncini da trekking e l’abitudine a camminare in sentieri sterrati), il tempo di percorrenza è di circa tre ore durante le quali i partecipanti saranno accompagnati dalle guide naturalistiche di NaturArte.

La partecipazione all’evento è gratuita ma contingentata, per ragioni di tutela sanitaria, fino ad un massimo di n. 60 partecipanti totali, suddivisi in gruppi di massimo n. 15 persone opportunamente distanziate tra di loro e munite di mascherina, con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di giovedì 29 ottobre p.v. ai contatti dell’Assessorato al Turismo: Tel 015 2529345 – 3299047900 turismo@comune.biella.it.

Si precisa che in caso di maltempo il percorso potrà subire variazioni e che il trekking verrà svolto nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19 vigenti alla data del 31 ottobre p.v.". Il trekking urbano è una proposta di turismo lento e sostenibile e una passeggiata in città diventa per il turista, ma ancor più per i residenti, un modo di scoprire le meraviglie locali realizzando un momento di crescita sia culturale che spirituale. Biella vi sorprenderà in questa edizione “verde” del trekking urbano.