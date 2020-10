ASL Biella, CUP di via Caraccio aperto fino alle 17

Da lunedì 26 ottobre il Cup di Via Caraccio 26 a Biella sarà aperto fino alle 17. L’Asl di Biella ha previsto un’estensione dell’orario di apertura per consentire accessi più scaglionati nel corso della giornata.

Ulteriore misura adottata dal Dipartimento di Prevenzione per agevolare i cittadini è l’attivazione di una linea telefonica ( con 4 linee di risposta) dedicata al tema Covid e gestita dal SISP (Servizio di Igiene Sanità Pubblica). Chiamando allo 01515159246 - attivo 7 giorni su 7 durante tutto l’arco della giornata (numero che sostituisce tutti i precedenti recapiti fino ad ora resi pubblici) – sarà possibile avere delucidazioni e risposte sull’esecuzione dei test e le modalità/ procedure in essere per accedere al servizio.

Per ulteriori informazioni visitare il sito dell’ASL BI nella sezione dedicata al Covid.