2500 mascherine chirurgiche donate al Centro Territoriale Volontariato

L’azienda veneta GBR Rossetto ha donato al Volontariato piemontese 20mila mascherine chirurgiche, mettendole a disposizione del sistema dei Centri di Servizio. La ripartizione delle stesse è stata successivamente compiuta su base territoriale e sul numero degli abitanti di ciascun territorio di riferimento.

La quota spettante al CTV – Centro Territoriale per il Volontariato - è di 2500 mascherine. Tutte queste verranno destinate esclusivamente agli Enti del Terzo Settore accreditati al Centro stesso e nella misura di 50 mascherine per ciascun Ente. Per farne richiesta e così poterle distribuire ai propri Volontari, i singoli Enti del Terzo Settore dovranno compilare il modulo.

Luca Vannelli, Presidente di CTV, ha così commentato la donazione di mascherine da parte di GBR Rossetto: “Viviamo un periodo estremamente delicato e difficoltoso per tutti noi sotto molti punti di vista: sanitario principalmente ma anche sociale ed economico. Proprio per questo la donazione di mascherine da parte dell’azienda GBR Rossetto, che ringraziamo sentitamente, è un gesto che abbiamo apprezzato molto e che riteniamo sia di sicura utilità per poter supportare le attività dei volontari impegnati sui nostri territori. La tutela della salute, di tutti, rappresenta per noi un aspetto imprescindibile, soprattutto in questi tempi di emergenza sanitaria da Covid-19.”

“Rossetto è felice di poter essere d’aiuto – con prodotti certificati e indispensabili per la protezione delle persone – per organizzazioni come il Volontariato Piemontese, di cui fa parte CTV, che ogni giorno sono impegnati in prima linea a supportare le persone in difficoltà», ha dichiarato Elisabetta Rossetto, Amministratore Delegato di GBR Rossetto SpA.

“Rossetto crede – continua la dott.ssa Rossetto – che l’aiuto concreto, soprattutto in questi momenti difficili, sia doveroso per sostenere la nostra Comunità e tutti i volontari che, con il loro lavoro e impegno, riescono quotidianamente a fare la differenza”.