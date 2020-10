Lavori in corso a Camandona, messo in sicurezza parapetto stradale da Cerale a Bonaro

In questi giorni a Camandona sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria e tinteggiatura del parapetto stradale da Cerale a Bonaro. “L’importo delle opere di 11.597.90 euro ed è stato finanziato dal Ministero dell’Interno – spiega il sindaco Gian Paolo Botto Steglia - con attribuzione a tutti i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti”.

In paese si è continuato a fare la conta dei piccoli danni causati dal maltempo del 2 e 3 ottobre scorso. “Fortunatamente Camandona non ha riscontrato grossi disagi a cose o persone – sottolinea il primo cittadino - Gli interventi per i quali abbiamo richiesto aiuto all’Unione Montana ed alla regione Piemonte sono: la ricostruzione di tratto di muro a valle della strada comunale da Governati a Molino Poa; l'opera di messa in sicurezza della strada dell’Alpe da Mazzucco fino alla Bargugia e della Strada della Vaccaraola dal confine di Veglio fino alla Bargugia; la riparazione del canale di scolo delle acque piovane a monte della frazione Guelpa; la costruzione di canalizzazione a monte della strada provinciale Cerale-Bonaro; la realizzazione canale di scolo a monte della frazione Molino Poa per regimentazione acque provenienti dalla S.P. 105 di frazione Cerale e la manutenzione straordinaria dell’alveo e di parte dei muri laterali del torrente Strona in Frazione Pianezze. Confidiamo nelle provvidenze degli enti superiori al fine di poter finanziate tutte le opere”.