Biella Rugby, sospese trasferte e sì a allenamenti giovanili: “Aumentare test sierologici”

“In considerazione dell’attuale fase di pandemia e dell’incertezza sulle modalità di svolgimento dei vari campionati e raggruppamenti di categoria, il Consiglio Direttivo di Biella Rugby Club ha deciso di sospendere le trasferte delle proprie squadre e di concentrare tutta l’attività al proprio interno contando sul rispetto delle regole, dentro e fuori dal campo, da parte dei propri atleti”.

A darne comunicazione, in una nota stampa, la società biellese. “Le attività del minirugby, che riguarda le Under 6/8/10/12, vengono trasformate in allenamenti dedicati all’educazione motoria e al divertimento – prosegue la nota - Si svolgeranno all’aperto e verranno svolte senza contatto osservando scrupolosamente il distanziamento richiesto. Le squadre giovanili continuano gli allenamenti secondo i protocolli stabiliti dalla Federazione Italiana Rugby. Verrà inoltre aumentata la frequenza dei test sierologici per gli atleti impegnati nei campionati ufficiali”.