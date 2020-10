Il Partito Democratico biellese in videoconferenza per discutere del Welfare

Il tavolo welfare e sanità territoriale promosso dal PD Biellese organizza venerdì 23 ottobre alle ore 18 in videoconferenza un incontro con: l'Onorevole Stefano Lepri, relatore al Senato della Legge di riforma del Terzo settore, i Consiglieri del PD in Regione Piemonte, Monica Canalis e Domenico Rossi cui porremo la richiesta di essere i portavoci delle istanze del nostro territorio ed il Segretario regionale del PD Piemonte, Paolo Furia.

Con questa prima iniziativa abbiamo voluto organizzare un momento di confronto e di discussione per porre l'attenzione sulle difficoltà che il terzo settore Biellese sta affrontando in questa fase particolarmente difficile.

Siamo convinti che il mondo del terzo settore rappresenti una risorsa fondamentale per la coesione sociale e per la tenuta del welfare, per il grande lavoro svolto a fianco della comunità. Pertanto è per noi prioritario promuovere momenti di ascolto e confronto per far emergere proposte e progetti per il futuro per il nostro territorio.