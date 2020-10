Genio militare a Cossato, la stoccata del Pd: “Forse, ci avevamo visto giusto”

I sopralluoghi del Genio militare a Cossato per visionare lo stato dello Strona dopo l'ondata di maltempo di inizio ottobre finiscono al centro del dibattito politico. A intervenire sulla questione il circolo del Pd Cossato che in un nota stampa sottolinea: “Forse, ci avevamo visto giusto. Meno di una settimana fa il sindaco Moggio affermava che gli arbusti nel letto del torrente non costituivano un pericolo, e che noi facevamo del terrorismo gratuito. Ora si legge che addirittura il Genio militare è stato attivato per la rimozione dei detriti e degli arbusti nel letto del fiume al fine di evitare ulteriori pericoli. Già, perché quando piove forte si formano corsi d'acqua spontanei nei boschi che portano nel torrente materiale solido; se il torrente è invaso dagli arbusti questi ostacolano il deflusso del materiale e può crearsi un pericolo di esondazione e non basta pregare che non succeda”.

Per il Pd cittadino “questo fatto era stato previsto già dal 2003, anno in cui si discuteva di un Piano Direttorio sul Torrente Strona che ha interessato l'intera vallata e che aveva lo scopo di prevedere forti fenomeni atmosferici possibili nei 200 anni a venire. Lo scopo era semplicemente operare con una prevenzione efficace e non correre ai ripari quando ormai era troppo tardi. Siamo ben contenti della presa di coscienza del sindaco”.

Il circolo cittadino invita “Moggio e gli altri sindaci ad impegnarsi per una concreta modifica di questa legislazione. Per quanto ci riguarda faremo la nostra parte denunciando e stimolando questa amministrazione a togliersi dall’abulia che finora l’ha contraddistinta”.