Niente Trippa a Trivero, annullata la distribuzione

Niente Trippa a Trivero. A darne notizia la Pro Loco di Trivero: “In merito a quanto precedentemente comunicato siamo spiacenti di dover comunicare che, sulla base dell’aggravarsi della situazione sanitaria in essere, e per quanto previsto dal nuovo Dpcm, in accordo con le autorità la prevista distribuzione della tradizionale trippa per domenica 25 ottobre è stata annullata”.