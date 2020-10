Intesa Sanpaolo garantisce 10 milioni di finanziamento alla Zegna Baruffa Lane di Borgosesia

La Zegna Baruffa Lane Borgosesia SpA, azienda biellese/valsesiana che da 170 anni rappresenta un’eccellenza nella creazione e nella produzione di filati pregiati per la maglieria, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 10 milioni di euro, garantito in tempi brevi da SACE tramite Garanzia Italia.

Il finanziamento, come previsto dal Decreto Liquidità, ha una durata di 6 anni ed è finalizzato a sostenere il capitale circolante e la copertura dei costi del personale.

Teresio Testa, Direttore Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo, commenta: “L’operazione a sostegno delle strategie di sviluppo della Zegna Baruffa conferma la presenza concreta del nostro Gruppo al fianco del mondo imprenditoriale piemontese. Siamo e vogliamo continuare a essere il motore per lo sviluppo dell’economia reale del territorio e, ancor più in questa fase di emergenza, sentiamo il dovere di impegnare ogni risorsa per dare il massimo supporto alle nostre imprese”.