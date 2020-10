“Futuri, pronti all’Impresa” anche a Biella. Per presidente GGI Zegna: “Education al centro del rilancio”

"Futuri. Pronti all'impresa" è il tema scelto per il 35° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. All'evento ha preso parte Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese, alla sua prima partecipazione all’evento nazionale di Confindustria come neo presidente.

"Al di là dei temi trattati durante il convegno, sono profondamente convinto del valore di eventi del genere in termini di networking - afferma Zegna -. Significa fare sistema, potersi confrontare con i colleghi di tutta Italia e poter parlare con personaggi altrimenti inavvicinabili, come il Ministro agli Affari Europei Vincenzo Amendola, che ringrazio per il colloquio che ci ha concesso".

Entrando più nel dettaglio dei temi che i Giovani Imprenditori hanno discusso, il presidente GGI Uib spiega: "La centralità dei giovani nelle strategie da mettere in campo per un vero rilancio del Paese è stato il messaggio fondamentale che i Giovani Imprenditori hanno voluto lanciare: un messaggio che condivido totalmente e su cui, come GGI, stiamo insistendo in modo particolare. All'interno del GGI abbiamo creato un gruppo di lavoro dedicato, di cui fa parte anche Francesco Ferraris: il nostro past president ha assunto la vice presidenza UIB proprio con delega all'Education, segnale concreto del fatto che i Giovani vogliono essere un motore per accelerare le azioni su questo tema"".

A Biella, da tempo il futuro è un'impresa dei Giovani per i giovani, come evidenzia Zegna: "La scuola è chiamata a sviluppare competenze tecniche e trasversali perché i giovani possano essere preparati ad un mondo del lavoro che è sempre più complesso e in costante evoluzione. Significa formare i ragazzi grazie ad un dialogo stretto fra mondo della scuola e mondo delle imprese, perché ogni singolo individuo possa crescere intraprendendo una carriera che possa portare alla soddisfazione personale, ma soprattutto alla creazione di valore per l'azienda”. “In sintesi – conclude il presidente GGI - se i giovani sono al centro del rilancio, la scuola ha un ruolo di primo piano nel formare i cittadini di domani, che potranno essere lavoratori ma anche nuovi imprenditori".

Su questi aspetti, l'attività del Gruppo Giovani Imprenditori Uib si traduce in iniziative concrete e durature: il concorso scuola del Premio Biella Letteratura e Industria, ad esempio, o il supporto al progetto di orientamento diffuso Skilland.