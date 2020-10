Truffe nel cossatese: una vittima traccia l'identikit della malvivente ai Carabinieri

Aveva approcciato una coppia di ottantenni presentandosi come la nuova vicina di casa venuta ad abitare poco distante, così da riuscire a carpire la loro fiducia. Con questo espediente era riuscita ad entrare nella loro abitazione ed a farsi confidare il luogo in cui i coniugi custodivano i loro risparmi.

Poi, con uno stratagemma, l’abile truffatrice è riuscita a distrarre le ignare vittime ed a impossessarsi del loro denaro. Solo dopo che la donna è andata via, i due anziani si sono resi conto della truffa subita e non hanno potuto far altro che avvertire i Carabinieri. L’autrice è stata descritta come una donna di circa 60 anni, alta un metro e sessantacinque, di carnagione chiara e corporatura robusta, che si esprimeva in un buon italiano.

Con lo stesso stratagemma, poco prima, la stessa malvivente non era riuscita a raggirare un’arzilla 88enne che si era mostrata particolarmente attenta e non aveva aperto la porta di casa alla sconosciuta, costringendola così ad allontanarsi a mani vuote, a bordo di un’auto condotta da un complice.

La Centrale Operativa di Biella ha immediatamente attivato le autoradio in circuito, estendendo le ricerche alle confinanti Compagnie di Vercelli e Borgosesia, senza esito. Su entrambi gli episodi stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Masserano in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Cossato.

I consigli dei Carabinieri. Visto il ciclico ripetersi degli episodi, dal Comando dell’Arma rinnovano l’invito a prestare la massima attenzione verso gli estranei, segnalando telefonicamente la presenza di sconosciuti al 112, così che la Centrale Operativa possa inviare rapidamente una pattuglia impegnata negli specifici servizi preventivi.