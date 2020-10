Biella, uomo travolto sulle strisce pedonali in via Ivrea

Un pedone è stato investito, ieri sera martedì 20 ottobre, alle 20,35 in via Ivrea a Biella. Si tratta di un uomo di origine marocchina di 49 anni residente ad Andorno Micca che è in seguito stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo per un trauma al capo.

Dalle prime testimonianze l'uomo, dopo aver parcheggiato l'auto in prossimità delle strisce pedonali, una volta sceso avrebbe attraversato la strada rimanendo vittima dell'investimento. Travolto da una Volkswagen Up con al volante un 63enne della Valle Elvo, è rovinato a terra con sospetto trauma alla testa.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi anche da un operatore di Pulizia e Ambiente che stava transitando in zona. Sono intervenuti i poliziotti della Squadra volante e i sanitari del 118. Stabilizzato, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. La Polizia è in attesa dei risultati delle analisi del sangue eseguite sull'automobilista per accertare la presenza di alcol in corpo. I risultati arrivati nella mattinata odierna hanno dato esito negativo.