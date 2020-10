Tornano le Conversazioni tra Genitori targate IRIS e CISSABO

I Consorzi dei Servizi socio assistenziali del Biellese, IRIS e CISSABO, propongono nuovamente le "Conversazioni tra genitori": appuntamenti per mamme e papà, con il Centro per Le Famiglie ”il Patio” e il Consultorio per le Famiglie di Cossato. Si tratta di momenti ormai consolidati di confronto tra professionisti e genitori per condividere esperienze quotidiane di genitorialità, cercare buone strategie di sopravvivenza e costruire nuovi pensieri sull’educazione dei propri figli.

Si vuole offrire in questo modo al genitore uno spazio dove raccontare esperienze, dubbi e paure portando il proprio punto di vista, insieme ai conduttori e a coloro che condividono lo stesso meraviglioso e difficile ruolo: fare la mamma e fare il papà.

L’edizione di quest’autunno vede protagonisti i genitori che hanno figli dalla nascita all’adolescenza suddivisi per gruppi tra le diverse fasce di età dei figli e portano con sé una novità: incontri pensati a tema con esperti esterni si alterneranno ad incontri di approfondimento a tema libero. Le tematiche spaziano dalle fatiche e gioie dei primi mesi di vita, al cammino verso l’autonomia dei piccoli che crescono, a come gestire i “capricci”, lo sguardo al mondo esterno e cosa farò da grande, fino all’adolescenza con tutte le sue criticità e contrapposizioni.

Gli appuntamenti sono gratuiti (con iscrizione obbligatoria) e ancora solo in forma on-line con l’utilizzo della piattaforma Zoom.

Per informazioni ed iscrizioni contattare i seguenti numeri telefonici:335.7920454 (Centro per le Famiglie “il Patio”)366.4936348 (Consultorio per le Famiglie-Cossato).